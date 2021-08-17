Умерла обвиняемая в коррупции российская судья

Обвиняемая во взяточничестве бывшая мировая судья участка №1 Балашовского района Саратовской области Татьяна Шевлягина умерла после непродолжительной болезни. Об этом информационному агентству «Взгляд-инфо» сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).

Как уточнили в ведомстве, 19 июля Шевлягина обратилась к медикам в СИЗО-1 управления ФСИН по Саратовской области с жалобами на плохое самочувствие. Сотрудники медико-санитарной части провели лабораторное и инструментальное обследование и назначили ей лечение. Однако состояние женщины не улучшилось, в связи с чем 29 июля ее госпитализировали, 14 августа она скончалась.

Уголовное дело в отношении Шевлягиной было возбуждено лично председателем Следственного комитета России (СКР) Александром Бастрыкиным.

Она обвинялась по 23 эпизодам части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ»), 11 эпизодам части 4 статьи 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий») и трем эпизодам части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий»).

В течение двух лет бывшая мировая судья скрывалась от следствия, при этом была объявлена в международный розыск. В апреле 2020 года ее задержали в Балашове и поместили в изолятор.

По версии следствия, в период с 2011 по 2014 годы Шевлягина получила взятки в размере более миллиона рублей за последующее вынесение решений о признании права собственности за конкретными лицами на объекты недвижимого имущества в Балашове и Балашовском районе. Решения выносились без возбуждения гражданских дел и без соблюдения легитимной процедуры рассмотрения гражданско-правовых споров.

Противоправные действия судьи выявили сотрудники управления ФСБ по Саратовской области и регионального управления СКР.