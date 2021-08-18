В России начнут бороться с коррупцией с помощью биржи

Российские власти начнут бороться с коррупцией при помощи данных фондовых бирж, пишет РБК. Для этого профессиональных участников рынка ценных бумаг обяжут отчитываться о клиентах и их активах.

Речь идет в основном о брокерах, дилерах и управляющих компаниях. Новые требования к ним перечислены в свежем национальном плане противодействия коррупции, опубликованном 16 августа. В нем, в частности, содержится пункт об открытом доступе к данным о ценных бумагах и портфелях отдельных лиц во время проверок.

Ожидается, что новые обязанности профессиональных участников будут закреплены в законодательстве к октябрю 2022 года. Также новые правила могут коснуться бюро кредитных историй (БКИ).

По действующим правилам, держатели реестра владельцев ценных бумаг, которыми могут выступать в том числе брокеры и управляющие компании, обязаны обеспечивать конфиденциальность данных клиентов. Они могут быть предоставлены лишь суду, Центробанку, следственным органам и МВД. При этом доступ последних к сведениям ограничен, поскольку для него необходимо наличие открытого уголовного дела.

Опрошенные изданием финансисты отмечают, что таким образом власти могут получить доступ к незадекларированным активам потенциальных коррупционеров. При этом они отмечают, что новые меры не сильно помогут в борьбе с коррупцией, поскольку затронут только активы чиновников и связанных с ними лиц.

