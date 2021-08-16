Путин утвердил план противодействия коррупции на несколько лет

Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на несколько лет: 2021-2024 годы. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До 15 октября правительство должно разработать предложения по улучшению отчетности о доходах чиновников. Помимо этого, необходимо проработать вопрос усиления общественного контроля за проблемой коррупции.

Согласно документу, руководители федеральных и региональных органов власти должны обеспечить реализацию стратегии, а также внести в ведомственные планы соответствующие изменения и доложить об этом до 1 октября. Также к 2021 году силовые структуры должны предусмотреть запреты на работу коррупционеров в госорганах.

До 10 декабря Генпрокуратура должна подготовить предложения по детализации сведений о доходах, которые публикуются в интернете. Кроме того, до сентября 2023 года необходимо проанализировать коррупционные риски при безвозмездном вхождении госслужащих в состав руководства национальных корпораций.

Ранее в августе глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выступил за восстановление смертной казни за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). «Здесь речь идет не только о преступлениях, связанных с хищением государственных средств, но воруют у обороны, у безопасности страны. Фактически, это потворство агрессору», — сказал он.

В июне заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская пожаловалась на отсутствие возможности бороться с коррупцией во время работы в качестве депутата. При этом она подчеркнула, что не собиралась обвинять в противоправных действиях коллег. Как пояснила Поклонская, для привлечения к ответственности причастных к коррупции, в том числе чиновников, должностных лиц и депутатов, существует определенная процедура. Однако, по ее словам, это поле работы спецслужб и правоохранительных органов.