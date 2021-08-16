Путин снял Васильеву с поста главы попечительского совета РАО

Бывший министр просвещения Ольга Васильева больше не будет занимать должность руководителя попечительского совета Российской академии образования (РАО). С этого поста ее снял президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Василева была назначена главой попечительского совета РАО 18 марта 2020 года. В конце июня текущего года она была избрана президентом академии.

Васильева была министром просвещения в правительстве Дмитрия Медведева с мая 2018 года по январь 2020 года. 15 января кабмин в полном составе ушел в отставку, часть министров и вице-премьеров перешли в правительство Михаила Мишустина, но Васильева в него не попала. Новым министром просвещения назначили Сергея Кравцова, который ранее возглавлял Рособрнадзор.

На посту министра просвещения Васильева запомнилась, в частности, введением научных степеней по теологии, а также возвращением в школьную программу предмета «Астрономия».