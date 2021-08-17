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Путин утвердил новый план по борьбе с коррупцией

Президент России Владимир Путин утвердил план противодействия коррупции на несколько лет
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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

16 августа президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на несколько лет: 2021-2024 годы. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, до 15 октября правительство должно представить предложения по совершенствованию порядка представления лицами, замещающими государственные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

До 10 декабря Генпрокуратура должна подготовить предложения по детализации сведений о доходах, которые публикуются в интернете. Кроме того, до сентября 2023 года необходимо проанализировать коррупционные риски при безвозмездном вхождении госслужащих в состав руководства национальных корпораций.

Помимо этого, необходимо проработать вопрос усиления общественного контроля за проблемой коррупции.

«Антикоррупционная» программа магистратуры

В новом указе Путин также поручил Минобрнауки проработать вопрос открытия магистратуры для студентов по программе «Антикоррупционная деятельность».

Кроме того, министерству поручено организовать проведение международных и всероссийских студенческих антикоррупционных мероприятий и научно-практической конференции работников образовательных и научных организаций «Противодействие коррупции в образовательных и научных организациях».

Запрет госслужбы для коррупционеров

В частности, в утвержденном президентом Национальном плане, Генпрокуратуре, МВД, ФСБ и СК требуется представить предложения по запрету госслужбы для тех, кто отделался штрафами «за коррупционное преступление».

Они должны касаться запрета «на поступление на федеральную государственную службу и ее прохождение в отдельных федеральных государственных органах (исходя их специфики их деятельности), запрета на прием на работу по трудовому договору в эти федеральные государственные органы и осуществление в них трудовой деятельности для граждан, освобожденных от уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности с назначением судебного штрафа в соответствии со статьей 76 УК РФ».

Указанные ведомства, согласно документу, должны предоставить свои предложения до 30 января 2023 года.

Генпрокуратуре поручено подготавливать и ежегодно, до 1 мая, представлять доклад о выявлении «фактов подкупа иностранных должностных лиц и должностных лиц международных организаций при осуществлении международных коммерческих сделок».

Ситуация с коррупцией в последнее время

16 августа в Москве сотрудники ФСБ задержали по подозрению в получении взятки исполняющего обязанности начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления.

Подозреваемый нашел посредника, который предложил коммерсанту за 700 долларов беспроблемное таможенное оформление одного автомобиля. Предприниматель принял предложение и передал один миллион рублей за 20 автомобилей.

5 августа бывшего сотрудника МВД арестовали за хищение более 24 миллионов рублей. Согласно данным, имеющимся у суда, экс-начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РД» Абакара Джанакаева и предпринимателя, действовавшего с ним в сговоре, подозревают в хищении денежных средств в размере более 24,8 миллиона рублей.

В июле главу ГИБДД Ставрополья арестовали за коррупцию на два месяца. По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа на протяжении нескольких лет изготавливала пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов. Подозреваемые якобы продавали разрешения бизнесменам за деньги, это позволяло предпринимателям осуществлять грузоперевозки с грубыми нарушениями административного законодательства.

За коррупцию — казнь?

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выступил за восстановление смертной казни за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

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