Путин поручил открыть магистратуру по программе «Антикоррупционная деятельность»

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос открытия магистратуры по программе «Антикоррупционная деятельность». Об этом говорится в указе «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Рассмотреть вопрос об открытии в образовательных организациях высшего образования программы магистратуры "Антикоррупционная деятельность". Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 15 июня 2022 года», — уточняется в документе.

Ранее сообщалось, что Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на несколько лет: 2021-2024 годы. Помимо прочего, до 15 октября правительство должно представить предложения по совершенствованию порядка представления лицами, замещающими государственные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В июне заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская пожаловалась на отсутствие возможности бороться с коррупцией во время работы в качестве депутата. При этом она подчеркнула, что не собиралась обвинять в противоправных действиях коллег. Как пояснила Поклонская, для привлечения к ответственности причастных к коррупции, в том числе чиновников, должностных лиц и депутатов, существует определенная процедура. Однако, по ее словам, это поле работы спецслужб и правоохранительных органов.