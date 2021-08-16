Россиян лишат права на украинские заводы

Глава Фонда госимущества Украины объявил о недопуске россиян к приватизации в стране

Украинские власти не допустят до участия в массовой приватизации заводов и предприятий российских инвесторов, чтобы ослабить зависимость национальной экономики от Москвы. Об этом в комментарии Daily Beast заявил председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.

По его словам, принять участие в первом аукционе, намеченном на 31 августа, хотят 14 иностранных покупателей. Но даже если бы к ним захотели присоединиться российские компании, их бы такого права лишили.

Сенниченко указал, что всех потенциальных инвесторов внимательно изучают. Разведка проверяет, нет ли в компании российского капитала или российских бенефициаров.

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В рамках большой приватизации, объявленной президентом страны Владимиром Зеленским, планируется реализовать около трех тысяч госпредприятий. В Киеве ожидают, что смена формы управления и привлечение иностранных игроков позволит выстроить более современную экономику.

Сенниченко подчеркнул, что в интересах США помочь Украине в ближайшее время, а не в перспективе условных 30 лет. Чиновник напомнил, что республика имеет залежи множества полезных ископаемых, например лития, титана, магния.

В свою очередь исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк признала, что реформы могли бы продвигаться быстрее, но стране приходится бороться с коррупцией и российским влиянием. По ее словам, на Украине по-прежнему постоянно находят российских агентов, в том числе в службе госбезопасности.

Ранее сообщалось, что Министерство торговли США поднимет в четыре раза пошлины на нефтегазовые трубы производства Украины — с 7,47 процента до 30,19 процента. Поводом стали исследования по поставкам предприятий группы «Интерпайп», в рамках которых специалисты посчитали, что продукцию украинская компания продавала по заниженным ценам.

