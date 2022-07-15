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Политолог назвал последствие протестов в Каракалпакстане

Политолог Калачев связал продление обсуждения поправок в Конституцию с протестами

Фото: Uzbekistan Presidential Press Service / AP

Всенародное обсуждение поправок в Конституцию Узбекистана решили продлить. Это может быть последствием протестов в Каракалпакстане, считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы с вами только что наблюдали массовые протесты в Каракалпакии, которую хотели лишить суверенитета. Все это было следствием, как мне кажется, соответствующего информационного сопровождения: темы поправок, отсутствия диалога с обществом и недостаточность тех усилий, которые были предприняты для того, чтобы вести этот диалог и иметь обратную связь», — высказался политолог.

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По его мнению, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев продлением всенародного обсуждения поправок в Конституцию Узбекистана стремится исправить свою ошибку. «Мирзиеев начинал как президент-реформатор. Собственно, он ведет Узбекистан по пути прогресса. Для него очень важна народная легитимность. Можно было бы, наверное, ломать через колено. Это расхожее мнение, что на востоке уважают силу. Но не только силу уважают на востоке, а еще и тех, кто слушает и слышит людей», — заявил руководитель Политической экспертной группы.

Калачев заявил, что сейчас президент Узбекистана стремится показать своим согражданам, что произошедшее в Каракалпакии не имеет системных корней. Он хочет, чтобы люди участвовали в обсуждении поправок и принимали решения. «Нужно как-то тот осадок, который остался после известных событий, размыть, растворить. То есть нельзя на такой кровавой ноте заканчивать обсуждение поправок в Конституцию», — объяснил эксперт продление сроков обсуждения.

Будущее Узбекистана

«У Узбекистана свой собственный путь, это путь постепенных реформ, путь устойчивого экономического роста и создания всех условий для этого, путь улучшения качества образования, медицинского обслуживания и качества жизни. То есть Узбекистан, с моей точки зрения, сейчас имеет очень неплохие перспективы. В том числе и в силу своей многовекторности», — отметил Калачев.

Он предположил, что либерализация после событий в Каракалпакии будет происходить куда более осторожно. «Поправки по Каракалпакстану отозваны, но самое главное и принципиальное — продление сроков полномочий президента на семь лет — остается. Мирзиеев будет избран еще раз. Ему надо продолжить и завершить начатое. Я как раз верю в Мирзиеева и лучшее будущее Узбекистана», — заключил политолог.

Протесты в Каракалпакии начались 1 июля после намерения Мирзиеева лишить республику права на выход из состава страны, которое было закреплено в Конституции. В столкновениях пострадали тысячи демонстрантов и правоохранителей, погибли как минимум 18 человек. В итоге Ташкент отказался от планов лишить республику конституционных преференций.

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Виктория Немис
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