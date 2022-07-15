В бундестаге заявили о выгоде «зеленых» от конфликта на Украине

Депутат бундестага Котре заявили о выгоде «зеленых» от конфликта на Украине

Немецкие «зеленые» получают выгоду от конфликта на Украине. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

Он пояснил, что ограничения на поставки российских энергоносителей, введенные в ответ на боевые действия на Украине, поспособствовали продвижению повестки правящей коалиции по отказу от углеводородов. «Потребности населения их, очевидно, мало интересуют», — посетовал он.

Котре предположил, что это стало одной из причин, по которой в Берлине не предпринимаются дипломатические усилия, способные привести к прекращению огня и долгосрочному урегулированию. «Вместо этого министр иностранных дел [Анналена] Бербок, которая до нелепости не в себе, продолжает все крушить», — заявил он. Политик добавил, что внутри Германии нынешний кризис используется для того, чтобы представить критику правительства как своего рода предательство.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок исключила ослабление введенных против России санкций. Она заявил, что даже такой шаг не обеспечил бы поставки газа из России, но дал бы повод «для шантажа». При этом премьер-министр германской федеральной земли Бавария, глава оппозиционного Христианско-социального союза Маркус Зедер предупредил, что бездействие властей в разгар энергетического кризиса вызовет у немецкой экономики «инсульт», от которого она «едва ли оправится».