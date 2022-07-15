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В Туве впервые отпраздновали День яка и яководов

В Туве на Дне яков провели парад яководов, конкурсы на поднятие барана и покорение столба

Кадр: Телеканал «Тува 24»

В селе Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууны Тувы прошел первый праздник яка и яководов. Об этом пишет Tuva Online.

На празднике собрались животноводы из разных районов республики, они присоединились к конференции по яководчеству и другим мероприятиям. Например, в селе состоялся парад яководов, конкурс тувинских юрт, была организована выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, а также мясной и молочной продукции от местных производителей.

Участники праздника также смогли посоревноваться в конкурсах на поднятие барана и покорение столба. Зрелищной частью программы стали скачки яков, в которых приняли участие девять наездников. Первым пришел сарлык восьмиклассника Эрендея Хертека. Завершили празднества в честь яководов состязания по национальной борьбе «хуреш».

Ранее в июне в Туве прошел первый всероссийский фестиваль шаманизма «Дунгур». Туристов знакомили с культурой, национальной кухней и традиционными ремеслами республики, а представители коренных малочисленных народов показали особенности своего быта в чумах.

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Дарья Рыбак
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