В Туве впервые отпраздновали День яка и яководов

В Туве на Дне яков провели парад яководов, конкурсы на поднятие барана и покорение столба

В селе Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууны Тувы прошел первый праздник яка и яководов. Об этом пишет Tuva Online.

На празднике собрались животноводы из разных районов республики, они присоединились к конференции по яководчеству и другим мероприятиям. Например, в селе состоялся парад яководов, конкурс тувинских юрт, была организована выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, а также мясной и молочной продукции от местных производителей.

Участники праздника также смогли посоревноваться в конкурсах на поднятие барана и покорение столба. Зрелищной частью программы стали скачки яков, в которых приняли участие девять наездников. Первым пришел сарлык восьмиклассника Эрендея Хертека. Завершили празднества в честь яководов состязания по национальной борьбе «хуреш».

Ранее в июне в Туве прошел первый всероссийский фестиваль шаманизма «Дунгур». Туристов знакомили с культурой, национальной кухней и традиционными ремеслами республики, а представители коренных малочисленных народов показали особенности своего быта в чумах.

