В Туве пройдет всероссийский фестиваль шаманизма

В Туве в этнокультурном комплексе «Алдын-Булак» с 20 по 22 июня пройдет фестиваль «Дунгур»

C 20 по 22 июня в Туве пройдет первый всероссийский фестиваль шаманизма «Дунгур». Об этом пишет ТАСС.

Мероприятие состоится в этнокультурном комплексе «Алдын-Булак». В фестивале примут участие шаманы из разных регионов страны — ожидается, что праздник посетят около двух тысяч гостей. Туристы смогут познакомиться с культурой, национальной кухней и традиционными ремеслами Тувы. Кроме того, на «Дунгур» съедутся представители коренных малочисленных народов, которые покажут особенности своего быта в чумах.

«Российского уровня фестивалей [шаманизма] не было ни разу. В этом году агентством была поддержана идея проведения именно в формате фестиваля, дать возможность всем жителям России познакомиться поближе с Тувой, познакомиться с шаманами, с нашей национальной культурой, с нашим бытом. Примут участие шаманы со всех уголков России», — рассказал исполняющий обязанности директора регионального Агентства по делам национальностей Владимир Хабаров.

Ранее в апреле сообщалось, что старейший снежный барс России — Хоргай — попал в фотоловушку на территории Республики Тува. По словам научного сотрудника Алтайского заповедника, опознать хищника удалось по характерному рисунку пятен на шкуре. Животному 13 лет, впервые ирбис попался на камеры в 2010 году.