Сбер предупредил россиян о мошеннической схеме с заказами в IKEA

Сбер предупредил россиян о мошеннической схеме с хищением средств при заказе в IKEA

Сбер предупредил россиян о мошеннической схеме с с хищением средств с банковской карты при онлайн-заказе в IKEA. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на пресс-конференции, приуроченной к пресс-показу фонтана в Дербенте.

«После того, как магазин товаров для дома IKEA объявил о распродаже перед закрытием, в сети активизировались мошенники. В соцсетях и мессенджерах злоумышленники под видом сотрудников магазина предлагают помощь в быстром и выгодном оформлении заказа», — рассказал Кузнецов.

По словам эксперта, покупатель присылает мошеннику ссылку с реального сайта на товары, которые хочет приобрести, после этого мошенник отправляет ссылку якобы на корзину магазина со «скидкой от работника». Однако на самом деле это фишинговый сайт, который почти полностью копирует дизайн официального сайта.

Затем покупатель вводит реквизиты своей банковской карты, подтверждая перевод денег на карту мошенника вместо оплаты покупки в магазине IKEA. В результате жертва остается без товара и без денег.

После заявления IKEA о приостановке деятельности на территории России объявления о продаже товаров шведского бренда начали появляться на разных сайтах. Так, игрушечную акулу Блохэй захотели реализовать через Wildberries за 19,9 тысячи рублей, в то время как в магазинах сети ее можно было приобрести за 1,5 тысячи рублей.