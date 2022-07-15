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В Старом Осколе впервые проведут фестиваль железа

Фестиваль FeFEST в честь Дня металлурга впервые пройдет в Старом Осколе

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В городе Старый Оскол Белгородской области 17 июля впервые пройдет фестиваль FeFEST, посвященный Дню металлурга. Об этом сообщает издание Oskol.city.

Фестиваль железа проведут на площади Центра культурного развития «Молодежный» в 17:00. Горожан ждет выступление мастеров кузнечного ремесла, фехтование, рок-концерт, выставки и мастер-классы.

Гости также смогут увидеть конкурс скульптур из металла. В честь закрытия фестиваля состоится огненное шоу.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области стартовал двухдневный этнофестиваль. Он начался в Ашинском районе праздником Ивана Купалы 15 июля. В субботу, 16 июля, в Аше состоится фестиваль народного искусства и ремесла текстильной куклы «Красавицы Древней Руси и современной России». На празднике гости смогут увидеть подворья представителей разных народов и попробовать блюда национальной кухни.

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Сергей Истомин
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