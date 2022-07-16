В Госдуме призвали ударить по центрам принятия решений на Украине

Депутат Госдумы Морозов призвал Минобороны уничтожить центры принятия решений на Украине

Министерство обороны должно нанести удары по центрам принятия решений на Украине и уничтожить их в ответ на обстрелы Донбасса и российских регионов. Об этом заявил депутат Государственной Думы Олег Морозов, пишет URA.ru.

По словам политика, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают жилые кварталы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) намеренно, что является военным преступлением. Он призвал не действовать по принципу «око за око», но разгромить армию противника полностью.

«Ответ будет (...) посредством разгрома основной группировки ВСУ и нацбатальонов. На мой взгляд, давно пора планомерно поражать центры принятия решений, в том числе в Киеве», — подчеркнул Морозов.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал Минобороны жестко ответить на обстрелы российских городов ВСУ. Он указал, что без соответствующей реакции попытки нанести удар по населенным пунктам РФ будут продолжаться.