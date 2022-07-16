В Госдуме призвали ударить по центрам принятия решений на Украине
Министерство обороны должно нанести удары по центрам принятия решений на Украине и уничтожить их в ответ на обстрелы Донбасса и российских регионов. Об этом заявил депутат Государственной Думы Олег Морозов, пишет URA.ru.
По словам политика, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают жилые кварталы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) намеренно, что является военным преступлением. Он призвал не действовать по принципу «око за око», но разгромить армию противника полностью.
«Ответ будет (...) посредством разгрома основной группировки ВСУ и нацбатальонов. На мой взгляд, давно пора планомерно поражать центры принятия решений, в том числе в Киеве», — подчеркнул Морозов.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал Минобороны жестко ответить на обстрелы российских городов ВСУ. Он указал, что без соответствующей реакции попытки нанести удар по населенным пунктам РФ будут продолжаться.