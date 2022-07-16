Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде призвали жестко ответить на обстрелы российских территорий

Сенатор Клишас заявил, Россия должна жестко ответить на обстрелы российских городов ВСУ

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Россия должна жестко ответить на обстрелы российских городов Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор Андрей Клишас. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

Сенатор таким образом отреагировал на сообщения губернатора Курской области Александра Старовойта о минометных обстрелах пограничных населенных территорий России. «Без ответных жестких действий, а не просто предупреждений, обстрелы нашей территории будут продолжаться», — призвал Клишас.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил подробности обстрела приграничного поселка Теткино со стороны ВСУ. По его словам, за время утреннего минометного обстрела зафиксировано более 20 «прилетов». Среди жителей населенного пункта пострадавших нет, есть незначительные повреждения нескольких домов.

До этого Старовойт сообщал, что в пятницу, 15 июля, минометному обстрелу со стороны ВСУ подверглось приграничное село Дроновка в Глушковском районе. По его словам, украинские войска произвели больше 25 выстрелов. Пострадавших в результате удара нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Шойгу поручил нарастить действия военных по всем направлениям на Украине
Стало известно о зависимости Байдена от таблеток для усиления функций мозга
Сербия определилась с позицией нового правительства по России
Арт-директор Бориса Моисеева оценил его самочувствие
Стало известно о страхе клуба НХЛ обратиться к призванному в армию Федотову
Украинские войска обстреляли химзавод в Горловке
В Совфеде призвали жестко ответить на обстрелы российских территорий
В Британии рассказали о консенсусе среди кандидатов на пост премьер-министра
Рогозин описал сборку межпланетной станции
В Госдуме заявили о важности полной перестройки экономики России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.