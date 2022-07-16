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Курский губернатор раскрыл подробности обстрела ВСУ приграничного поселка

Курский губернатор Старовойт: при обстреле ВСУ Теткино зафиксировано более 20 «прилетов»

Фото: пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что более 20 «прилётов» зафиксировано во время утреннего минометного обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного поселка Теткино. Подробности инцидента глава региона раскрыл в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, среди жителей населенного пункта пострадавших нет, есть незначительные повреждения нескольких домов. Власти региона окажут из владельцам всю необходимую помощь, пообещал Старовойт.

Утром в субботу, 16 июля, Роман Старовойт сообщил, что украинские военные обстреляли приграничный поселок Теткино в Курской области, были зафиксированы возгорания.

Накануне Старовойт сообщил, что минометному обстрелу со стороны Украины в очередной раз подверглось приграничное село Дроновка в Глушковском районе.

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Марина Совина
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