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Россияне массово устремились в Финляндию после открытия границ

Более 5 тыс. человек пересекли сухопутную границу между Финляндией и РФ в день ее открытия

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Число россиян, которые пересекли границу с Финляндией после двухлетнего перерыва, за один день достигло «доковидного» уровня. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на главу пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Громоффа.

Отмечается, что в пятницу, 15 июля, более пяти тысяч человек пересекли границу. Около 60 процентов от этого числа поехали в Финляндию, 40 процентов решили посетить Россию.

Также, по данным издания, Иматре границу пересекли около 500 человек, в Нуйямае — около 1,8 тысяч, в Ваалимае — около трех тысяч.

Ранее туристы жаловались, что, несмотря на распоряжение правительства, силовики отказывались их пропускать, передает радиостанция «Говорит Москва». К тому моменту распоряжение российских властей от 15 июля 2022 года еще не было опубликовано.

Ранее стало известно, что правительство России признало утратившими силу акты и отдельные положения актов, касающиеся временного ограничения движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу.

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Марина Совина
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