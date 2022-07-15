В России отменили ограничения на пересечение границ

Правительство России с 15 июля отменяет коронавирусные ограничения на пересечение границ

В России отменили все коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные в марте 2020 года. Документ, вступивший в силу с пятницы, 15 июля, опубликован на официальном интернет портале правовой информации.

Правительство России признало утратившими силу акты и отдельные положения актов, которые касались временного ограничения движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу.

Постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина вступает в силу с 15 июля 2022 года.

В марте Роспотребнадзор принял решение о смягчении правил въезда по суше для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и россиян. Жители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России не должны были предъявлять ПЦР-тест на коронавирус при прохождении контроля на сухопутной границе.