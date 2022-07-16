Названы противопоказанные при гастрите продукты

Гастроэнтеролог Лопатина посоветовала при гастрите исключить из рациона кофе и цитрусовые

При гастрите не требуется жесткая диета, достаточно исключить из рациона кофе, цитрусовые и еще несколько продуктов, посоветовала врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина. В беседе с изданием «Доктор Питер» она рассказала о том, как стоит изменить питание.

Медик отметила, что раньше при гастрите назначали жесткую диету, при которой запрещается есть все острое, соленое, кислое или жареное и рекомендуется употреблять вареную или приготовленную на пару пищу. Однако Лопатина уверена, чтобы избежать обострения гастрита, достаточно исключить из рациона помимо кофе и цитрусовых такие продукты-триггеры, как красный перец, лук, майонез, орехи, шоколад и газированные напитки.

При этом, по словам гастроэнтеролога, спровоцировать рецидив заболевания может не только пища. «Продукты могут быть вообще ни при чем, и симптомы возникнут при стрессовых ситуациях. (…) Даже если вы будете неукоснительно следовать диете, это еще не гарантия, что боли или жжение в животе не возобновятся», — заключила она.

Ранее дипломированный диетолог Дана Эллис Ханнес перечислила группы продуктов, которые повышают риск развития слабоумия. По ее словам, в частности, не стоит есть на завтрак богатые насыщенными жирами сыры, сливочное масло, а также лучше сократить количество потребляемого переработанного мяса.

