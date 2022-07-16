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Помощник Путина предсказал России инфляцию ниже европейской

Помощник президента Орешкин допустил, что инфляция в России станет ниже, чем в ЕС

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Инфляция в России по итогам второго квартала 2023 года может оказаться ниже, чем в Европейском союзе (ЕС). Такое развитие событий предсказал помощник президента страны Владимира Путина Максим Орешкин, его слова публикует РИА Новости в субботу, 16 июля.

«Сейчас так может сложиться ситуация, что где-то во втором квартале следующего года инфляция в России будет значительно ниже, чем в том же Евросоюзе», — заявил Орешкин в ходе своего выступления на форуме «Территория смыслов».

По его словам, во многом добиться этого удастся за счет самообеспечения страны базовыми ресурсами, в том числе энергетикой, продовольствием и материалами.

Ранее в июле Еврокомиссия повысила оценку инфляции в ЕС в 2022 году до 8,3 процента с 6,8 процента. При этом в 2023 году в Евросоюзе ожидают инфляцию на уровне 4,6 процента. В России, по прогнозу Центробанка, в 2023 году ожидается показатель в 6,1 процента, в последующие два года — в 4,2 и 4 процента соответственно.

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Варвара Кошечкина
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