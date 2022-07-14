Центробанк представил прогноз по курсу доллара

Опрошенные ЦБ аналитики предсказали курс доллара в 2022 году в 70,4 рубля

Центральный банк представил прогнозы по курсу рубля, инфляции и ВВП России на 2022-2024 годы, основанный на оценках аналитиков. Июльский обзор «Макроэкономический опрос Банка России» опубликован на сайте регулятора.

В 2022 году, как ожидают экономисты, средний курс доллара составит 70,4 рубля (в июне предсказывался уровень в 75 рублей). В 2023 году доллар будет стоить 75 рублей, в 2024 и 2025 годах — 80.

Прогноз по инфляции к декабрю текущего года составляет 15 процентов, что более оптимистично по сравнению с 17 процентами, ожидавшимися в июне. В 2023 году ожидается показатель в 6,1 процента, в последующие два года — в 4,2 и 4 процента соответственно.

ВВП по итогам года упадет на 6 процентов, ожидают экономисты. В июне они прогнозировали более существенный спад в 7,5 процента. В следующем году ожидается падение на 1,3 процента (ранее ожидался нулевой показатель), а в дальнейшем предсказывается незначительный рост относительно новых уровней.

Опрос проводился с 6 по 12 июля, в нем участвовали 26 специалистов из различных организаций. Представленные показатели являются медианой их прогнозов.

Аналитики самого ЦБ ранее представили оценки, в соответствии с которыми Российская экономика в мае-июне стабилизировалась при «высокой неоднородности динамики в разных отраслях». Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) при этом предупреждают, что кульминация кризиса придется на третий и четвертый квартал текущего года.