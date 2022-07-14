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Центробанк дал прогноз по стабилизации экономики России

ЦБ заявил, что снижение экономики РФ окажется менее глубоким, но более продолжительным

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Банк России дал прогноз по стабилизации экономики страны. Как указывается в бюллетене «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования Центробанка, снижение окажется менее глубоким, но более продолжительным, передает ТАСС.

«Российская экономика в мае-июне стабилизировалась при высокой неоднородности динамики в разных отраслях. В результате экономический спад окажется менее глубоким, чем предполагалось несколько месяцев назад, но более растянутым во времени», — отмечается в документе.

Аналитики Центробанка заявляют, что экономика плавно подстраивается под изменение внешних условий, в мае-июне снижение экономической активности остановилось. Кроме того, поддержку окажется смягчение денежно-кредитной политики.

12 июля директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка России Кирилл Тремасов заявил, что в настоящее время регулятор наблюдает признаки стабилизации экономики страны. По его словам, на данный момент кризис развивается «по более мягкой, пологой траектории», чем прогнозировалось в начале весны.

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Марина Совина
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