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Центробанк заявил о признаках стабилизации экономики России

Центробанк: в настоящее время наблюдаются признаки стабилизации экономики России

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка России Кирилл Тремасов заявил, что в настоящее время регулятор наблюдает признаки стабилизации экономики страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на данный момент кризис развивается «по более мягкой, пологой траектории», чем прогнозировалось в начале весны. «Мы явно двигаемся по более пологой траектории. Сейчас уже видим признаки стабилизации», — сказал он.

Тремасов отметил, что, согласно данным Росстата, спад ВВП России в апреле — мае составил около 3-4 процента. Он подчеркнул, что это «наверное, вдвое меньше, чем ожидали экономисты в начале весны».

Ранее Центробанк заявил о рекордном торговом профиците во втором квартале 2022 года — объем экспорта превысил объем импорта на 70,1 миллиарда впервые с 1994 года. По данным Банка России, объем экспорта с апреля по июнь составил 153,1 миллиарда долларов по сравнению с 166,4 миллиарда долларов в первом квартале.

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Марина Совина
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