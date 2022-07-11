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Торговый профицит в России стал рекордным с 1994 года

ЦБ заявил о рекордном торговом профиците в $70,1 млрд во 2-м квартале 2022 года

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Центробанк заявил о рекордном торговом профиците во втором квартале 2022 года — объем экспорта превысил объем импорта на 70,1 миллиарда впервые с 1994 года. Предварительная оценка ключевых агрегатов платежного баланса опубликована на cайте регулятора.

По данным Банка России, объем экспорта с апреля по июнь составил 153,1 миллиарда долларов по сравнению с 166,4 миллиарда долларов в первом квартале. Импорт сократился с 88,7 до 72,3 миллиарда долларов. По мнению аналитиков Bloomberg, рост экспорта был обеспечен за счет продажи за рубеж энергоносителей.

За первые полгода 2022-го положительное сальдо текущего счета платежного баланса России выросло в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом 2021 года и составило 138,5 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России. Согласно обновленному в конце апреля базовому сценарию прогноза ЦБ на 2022 год, при среднегодовой цене нефти в 75 долларов за баррель профицит текущего счета ожидается в размере 145 миллиардов долларов.

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В Институте международных финансов полагают, что по итогам года профицит в России достигнет 250 миллиардов долларов, что вдвое превысит показатель прошлого года в 120 миллиардов. Эксперты отмечают, что обрушить российский экспорт будет гораздо сложнее, поскольку эмбарго на российские нефть и газ будут вводиться постепенно и достаточно медленно.

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Софья Ермакова
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