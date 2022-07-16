Байден распорядился увеличить финансирование одной из арабских стран

Байден заявил, что США увеличат финансовую помощь Иордании

Американский президент Джо Байден заявил, что распорядился подписать новый меморандум о взаимопонимании с одной из арабских стран — Иорданией. Таким образом, финансовая помощь США государству увеличится с 1,2 до 1,5 миллиарда долларов в период с 2023 по 2029 год, сообщает ТАСС.

«Президент Байден подтвердил приверженность США стратегическому партнерству с Иорданией и поддержке стабильности в королевстве. Он подчеркнул важность реализации программы экономических реформ, объявленной Его Величеством королем Абдаллой II с целью обеспечения более устойчивого экономического роста и смягчения последствий региональных кризисов», — сказано в коммюнике по итогам переговоров лидера США с королем Иордании Абдаллой II.

По словам Байдена, Иордания является ключевым союзником Вашингтона на Ближнем Востоке. Также главы двух государств выразили готовность добиваться урегулирования палестинской проблемы мирными способами.

Ранее стало известно, что президент США завершил свое первое в должности главы государства турне по странам Ближнего Востока. Он совершил ряд поездок в период с 13 по 16 июля, побывав с визитом в Саудовской Аравии, Израиле и Иордании.