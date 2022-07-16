Байден завершил турне по Ближнему Востоку

Президент США Байден завершил серию поездок по странам Ближнего Востока

Президент США Джо Байден завершил свое первое в должности главы государства турне по странам Ближнего Востока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Серия поездок американского лидера проходила с 13 по 16 июля. Он посетил Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию.

Как отметили журналисты, вечером в субботу, 16 июля, президент на борту своего самолета из аэропорта имени короля Абдул-Азиза в саудовской Джидде вылетел обратно в США.

Ожидается, что президентский лайнер прибудет на военную базу Эндрюс под Вашингтоном после полуночи по местному времени.

Ранее американский лидер рассказал о переговорах по ситуации с мировым рынком нефти с Саудовской Аравией. О заверил, Эр-Рияд «осознает срочность данного вопроса», а Вашингтон «ожидает увидеть дальнейшие шаги в ближайшие недели».