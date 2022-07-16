Байден заявил о намерении укреплять лидерство США на Ближнем Востоке

Байден заявил, что США не уступят лидерство на Ближнем Востоке России или Китаю

США не уступят лидерство на Ближнем Востоке России или Китаю, Вашингтон намерен укреплять свое влияние в регионе, заявил американский президент Джо Байден. Его слова приводит «Интерфакс».

«США собираются оставаться активным партнером, вовлеченным в дела Ближнего Востока. Поскольку мир становится более конкурентным, а вызовы, с которыми мы сталкиваемся, — более сложными, мне становится все яснее, насколько сопряжены интересы США и успехи Ближнего Востока», — заявил он на встрече с лидерами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Байден указал, что Вашингтон не намерен оставлять после себя вакуум, который тут же займут Пекин или Москва.

Ранее американский лидер рассказал о переговорах по нефти с Саудовской Аравией. По его словам, Эр-Рияд «осознает срочность данного вопроса» и в свете обсуждения президент США «ожидает увидеть дальнейшие шаги в ближайшие недели».

15 июля Байден прибыл в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом, американского лидера встретил наследный принц страны Мухаммед бин Салман Аль Сауд. С 13 по 16 июля Байден совершает первое турне в качестве президента США на Ближний Восток.