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Байден заявил о намерении укреплять лидерство США на Ближнем Востоке

Байден заявил, что США не уступят лидерство на Ближнем Востоке России или Китаю

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США не уступят лидерство на Ближнем Востоке России или Китаю, Вашингтон намерен укреплять свое влияние в регионе, заявил американский президент Джо Байден. Его слова приводит «Интерфакс».

«США собираются оставаться активным партнером, вовлеченным в дела Ближнего Востока. Поскольку мир становится более конкурентным, а вызовы, с которыми мы сталкиваемся, — более сложными, мне становится все яснее, насколько сопряжены интересы США и успехи Ближнего Востока», — заявил он на встрече с лидерами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Байден указал, что Вашингтон не намерен оставлять после себя вакуум, который тут же займут Пекин или Москва.

Ранее американский лидер рассказал о переговорах по нефти с Саудовской Аравией. По его словам, Эр-Рияд «осознает срочность данного вопроса» и в свете обсуждения президент США «ожидает увидеть дальнейшие шаги в ближайшие недели».

15 июля Байден прибыл в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом, американского лидера встретил наследный принц страны Мухаммед бин Салман Аль Сауд. С 13 по 16 июля Байден совершает первое турне в качестве президента США на Ближний Восток.

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Алина Гончарова
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