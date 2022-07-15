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Байден рассказал о переговорах по нефти с Саудовской Аравией

Джо Байден: США и Саудовская Аравия обсудили необходимость достаточного предложения нефти
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Представители США и Саудовской Аравии в ходе переговоров обсудили вопросы необходимости достаточного предложения нефти на мировых рынках, американская сторона ожидает, что шаги на этом направлении будут предприняты в ближайшие недели. Об этом рассказал президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам встречи с руководством королевства, сообщает ТАСС.

«Мы обсудили в позитивном ключе обеспечение энергетической безопасности в мире и адекватное предложение нефти для поддержания экономического роста в мире. Это будет начато скоро. И я делаю все, что могу, для увеличения предложения для США. Я ожидаю, что это произойдет», — заявил Байден.

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По его словам, Эр-Рияд «осознает срочность данного вопроса» и в свете обсуждения президент США «ожидает увидеть дальнейшие шаги в ближайшие недели».

В пятницу, 15 июля, президент США Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом, американского лидера встретил наследный принц страны Мухаммед бин Салман Аль Сауд. С 13 по 16 июля Байден совершает первое турне в качестве президента США на Ближний Восток. Ранее он уже посетил Израиль.

Обозреватель Бен Вольфганг в статье для The Washington Times предположил, что визит Байдена в Саудовскую Аравию для подписания договора об увеличении добычи нефти может обернуться для России неожиданной победой. «Значительный рост поставок энергоносителей из России подорвал усилия США и НАТО в ослаблении Москвы, сократив ее экспортные доходы», — пишет Вольфганг.

Мировая история санкций


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Марина Совина
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