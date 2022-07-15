В США предрекли неожиданную победу России после визита Байдена в Эр-Рияд

Автор Washington Times Вольфганг предрек победу России после визита Байдена в Эр-Рияд

Визит американского президента Джо Байдена в Саудовскую Аравию для подписания договора об увеличении добычи нефти может обернуться для России неожиданной победой. Такой сценарий предрекает в статье для The Washington Times обозреватель Бен Вольфганг.

Автор напомнил об отчете, который недавно публиковало агентство Reuters. Согласно ему, Эр-Рияд более чем в два раза увеличил импорт российского топлива во втором квартале для производства электроэнергии и высвобождения собственной нефти для экспорта, в том числе и для США.

«Значительный рост поставок энергоносителей из России подорвал усилия США и НАТО в ослаблении Москвы, сократив ее экспортные доходы», — пишет Вольфганг.

Если Байдену удастся убедить саудитов нарастить добычу и закупки энергоносителей, Россия и дальше продолжит активно зарабатывать на продаже топлива ближневосточным странам, тем самым «пожиная плоды» договоренностей Вашингтона и Эр-Рияда.

Байден с 13 по 16 июля совершает первое турне в качестве президента США на Ближний Восток. Ранее он уже посетил Израиль.

14 июля Байден заявил, что спад присутствия США на Ближнем Востоке был ошибкой, которая приведет к заполнению «освободившегося вакуума» со стороны России и Китая, и Вашингтон ни в коем случае этого не допустит.