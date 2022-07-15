Президент США Байден встретился с принцем Саудовской Аравии бен Салманом

Президент США Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом, американского лидера встретил наследный принц страны Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Об этом сообщает РИА Новости.

На распространенных пресс-службой Белого дома снимках видно, как Байден выходит из машины, в его сторону направляется Салман. При встрече глава США вместо рукопожатия ударяется с наследным принцем кулаками. Физические контакты политиков свели к минимуму из-за распространения коронавируса.

Ранее обозреватель Бен Вольфганг в статье для The Washington Times предположил, что визит Байдена в Саудовскую Аравию для подписания договора об увеличении добычи нефти может обернуться для России неожиданной победой. «Значительный рост поставок энергоносителей из России подорвал усилия США и НАТО в ослаблении Москвы, сократив ее экспортные доходы», — пишет Вольфганг.

Байден с 13 по 16 июля совершает первое турне в качестве президента США на Ближний Восток. Ранее он уже посетил Израиль.