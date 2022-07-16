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Кадыров и Соловьев обсудили спецоперацию на Украине

Глава Чечни Кадыров и журналист Соловьев обсудили спецоперацию РФ на Украине
Владимир Соловьев и Рамзан Кадыров

Владимир Соловьев и Рамзан Кадыров. Кадр @Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что встретился в Грозном с журналистом Владимиром Соловьевым. Они обсудили в том числе спецоперацию России на Украине.

«В Грозном у нас состоялась встреча с нашим многоуважаемым гостем, в ходе которой коснулись в том числе и темы специальной военной операции на Украине», — отметил Кадыров.

Он назвал журналиста «человеком с большой буквы», который посвятил свою жизнь защите интересов России в информационной сфере. Соловьев в ходе визита посетил Российский университет спецназа и лично убедился в высоком профессионализме инструкторов, добавил глава Чечни, а также побывал на Мемориале славы имени Ахмата Кадырова и в мечети «Гордость мусульман» в Шали.

Ранее Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил его соратнику, председателю парламента Чечни Магомеду Даудову орден Почета за достижения в государственной деятельности. Он подчеркнул, что с первых дней спецоперации на Украине Даудов внес большой вклад в подготовку военных.

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Марина Совина
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