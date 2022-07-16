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Рики Мартина обвинили в насилии над племянником

Marca: Рики Мартину грозит до 50 лет тюрьмы за физическое насилие над племянником
Рики Мартин

Рики Мартин . Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Поп-музыканта Рики Мартина обвинили в насилии над племянником. Об этом сообщает испанское агентство Marca.

Родственник музыканта заявил о проявлении со стороны Мартина физической и психологической агрессии в течение семи месяцев. «С учетом того, что заявителем является его собственный племянник, артисту грозит совершенно другое наказание. Рики Мартин может быть приговорен к 50 годам тюрьмы», — пишет агентство.

Ранее Мартина обвинили в домашнем насилии. Мужчина, пожелавший не раскрывать своего имени, обратился в суд, заявив о том, что артист начал преследовать его. «Обвинения против Рики Мартина, которые привели к охранному ордеру, полностью ложны и сфабрикованы. Мы уверены, что, когда истинные факты об этом деле станут известны, наш клиент Рики Мартин будет полностью оправдан», — заявили представители артиста.

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Марина Совина
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