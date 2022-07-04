Предполагаемый любовник Рики Мартина обвинил его в домашнем насилии

50-летнего поп-музыканта Рики Мартина обвинили в домашнем насилии. Об этом сообщает TMZ.

Мужчина, пожелавший не раскрывать своего имени, обратился в суд, заявив о том, что артист начал преследовать его. Обвинитель назвал себя жертвой абьюза и угроз со стороны исполнителя. Сообщается, что мужчина состоял в отношениях с Мартином на протяжении семи месяцев, после чего пара рассталась.

Поп-музыкант не смирился с расставанием и несколько раз приходил к дому предполагаемого экс-возлюбленного, а также звонил ему. Полиция Пуэрто-Рико должна была вручить исполнителю ордер о запрете приближения к предполагаемой жертве, однако не смогла выйти с ним на связь. В издании уточнили, что обвинивший певца в домашнем насилии мужчина не является его супругом, художником Джваном Йосефом.

«Обвинения против Рики Мартина, которые привели к охранному ордеру, полностью ложны и сфабрикованы. Мы уверены, что, когда истинные факты об этом деле станут известны, наш клиент Рики Мартин будет полностью оправдан», — заявили представители артиста. Слушание по делу состоится 21 июля.

Рики Мартин открыто заявил о своей гомосексуальности в 2010 году. В 2017-м артист вступил в брак с художником Джваном Йосефом. Вместе пара воспитывает четверых детей от суррогатных матерей.

Ранее экс-менеджер Рики Мартина подала на него в суд с требованием выплатить три миллиона долларов.