В Мексике при крушении военного вертолета погибли 14 человек

При крушении вертолета военно-морских сил Мексики в штате Синалоа погибли 14 человек

При крушении вертолета военно-морских сил (ВМС) Мексики в штате Синалоа погибли 14 человек. Об этом сообщает министерство ВМС страны, передает РИА Новости.

Отмечается, что всего на борту находились 15 человек. Причины инцидента с вертолетом Black Hawk на данный момент неизвестны.

«На борту вертолета находились 15 человек, из которых, к сожалению, 14 погибли, одному оказывается медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе ВМС.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области возле поселка Дубки разбился военный самолет. Пострадали три человека, причиной инцидента в Минобороны назвали техническую неисправность воздушного судна.