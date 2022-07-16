Британского учителя выгнали из школы за непристойные фото

Британскому учителю начальных классов запретили посещать занятия из-за непристойных фото

Британскому учителю начальных классов запретили посещать занятия из-за непристойных фото. Об этом сообщает The Sun.

31-летнего Томаса Хейела выгнали из школы после того, как он выложил в социальных сетях фотографии, на которых позирует в трусах, и предложил платные секс-услуги. Педагога в ходе дисциплинарного слушания признали виновным за размещение «неподобающих изображений самого себя».

Мужчина признал все обвинения и заявил, что его действия равносильны недопустимому профессиональному поведению, которое может опорочить профессию.

В январе бывший школьный учитель из Великобритании Стивен Биркетт (Steven Birkett), размещавший фото детей на российском сайте, используемом педофилами, стал преподавателем в британском университете.

Биркетт был пожизненно отстранен от преподавательской практики в школах в 2018 году. Тогда стало известно, что он минимум дважды выкладывал снимки учеников в школьной форме без разрешения. Он брал их со страниц детей в Facebook. Фотографии не имели сексуального подтекста, однако учитель знал о том, что сайт, куда он выкладывал фото, используется педофилами. Биркетт признался в этом.