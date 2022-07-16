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Российских водителей предупредили о новом неожиданном штрафе

Юрист Щербакова предупредила о штрафе до 120 тысяч рублей за выброс мусора из машины

Фото: Unsplash

Юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Виктория Щербакова в беседе с агенством «Прайм» предупредила российских автомобилистов о неожиданном штрафе.

Новое денежное наказание коснется граждан, выбрасывающих мусор из автомобиля. Соответствующий штраф вступил в силу в России с 15 июля. Уточняется, что размер штрафа зависит от вида транспортного средства.

«Так, теперь сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физическому лицу-нарушителю во внушительную сумму от 10 до 15 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическому лицу — от 30 до 50 тысяч рублей», — заявила эксперт.

При этом повторное нарушение обойдется юридическим лицам уже в 60-100 тысяч рублей, а транспортное средство, с которого выбрасывали мусор, будет конфисковано.

Ранее юрист Иван Соловьев перечислил наиболее частные «летние» штрафы водителей. Он назвал самыми популярными нарушениями превышение скорости и заезд в лес летом. Он также напомнил, что наказание грозит и за неправильную перевозку детей (за отсутствие специализированного кресла, бустера или пристегнутого ремня безопасности).

Здесь и сейчас
Марина Совина
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