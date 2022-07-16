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В США призвали перестать брать в НАТО постсоветские страны

Американский сенатор Рэнд Пол призвал перестать брать в НАТО постсоветские страны

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Американский сенатор от Кентукки Рэнд Пол призвал перестать брать в НАТО постсоветские страны. Об этом он написал в своей статье для журнала American Conservative.

«Мы больше не можем праздно бросаться словами ради эмоциональной и политической выгоды. Когда мы обсуждаем расширение НАТО, нам должны четко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав Советского Союза, не будут приняты в альянс», — заявил он.

Пол также добавил, что Россия не потерпит размещения определенных систем вооружения в Финляндии.

Ранее сообщалось, что глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении двух северных стран в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО.

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Марина Совина
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