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Саудовская Аравия допустила наращивание нефтедобычи

Принц бен Салман: Саудовская Аравия может нарастить нефтедобычу до 13 млн баррелей в сутки

Фото: Bandar Algaloud / Courtesy of Saudi Royal Court / Handout / Reuters

Саудовская Аравия может нарастить нефтедобычу максимум до 13 миллионов баррелей в сутки. Такой вариант развития событий допустил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд, передает РИА Новости.

По его словам, королевство может нарастить добычу нефти с нынешних 10 миллионов баррелей в сутки, однако на этом возможности по увеличению производства углеводородов будут исчерпаны.

«Королевство Саудовская Аравия объявило об увеличении производственных мощностей до уровня в 13 миллионов баррелей в сутки, за этим порогом у нас нет дополнительных мощностей для увеличения производства», — заявил бен Салман.

Ранее американский лидер Джо Байден рассказал о переговорах о нефти с Саудовской Аравией. По его словам, представители США и Саудовской Аравии в ходе встречи обсудили вопросы необходимости достаточного предложения нефти на мировых рынках. Американская сторона ожидает, что шаги на этом направлении будут предприняты в ближайшие недели.

Байден с 13 по 16 июля совершает первое турне в качестве президента США на Ближний Восток. Ранее он уже посетил Израиль.

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Варвара Кошечкина
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