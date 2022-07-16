Бывший глава израильской спецслужбы спрогнозировал сроки взятия Одессы

Экс-глава израильской «Натив» Кедми спрогнозировал взятие Одессы «к началу учебного года»

Россия всерьез активизировала действия своих Вооруженных сил (ВС) на Черноморском побережье, что свидетельствует о начале продвижения к Одессе. Об этом заявил бывший глава расформированной израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Вальдман-LINE».

По его словам, на недавней встрече президента России Владимира Путина с представителями российского командования обсуждались перспективы наступательной операции за пределами Донбасса. Специалист заверил, что после этого на южном направлении началось «закономерное в этой ситуации продвижение к Одессе».

«К началу учебного года Одесса будет освобождена. Учебный год начнется уже по российской программе», — спрогнозировал Кедми, отметив, что это сроки могут сдвинуться на две-три недели.

Он добавил, что продвижение на южном фронте сейчас идет «медленно, но уверенно». «Такой подход был выработан и соответствующие приказы отданы», — подчеркнул экс-глава «Натив».

Ранее украинцы выступили с призывом снести памятник российской императрице Екатерины II в Одессе и заменить его на статую порноактера Билли Херрингтона. Соответствующая петиция собрала 25 тысяч подписей на сайте президента Украины у Владимира Зеленского.

Авторы предложения указали, что считают Екатерину Великую «разрушителем украинской государственности и культуры». Фигура американского актера, как отмечено в документе, напротив, «поднимет настроение» горожанам и будет сигнализировать о поддержке Киевом ЛГБТ-движения.