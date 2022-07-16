Азербайджан и Армения начали переговоры по нормализации отношений

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении обсудили шаги по нормализации отношений

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян обсудили шаги по нормализации отношений. О начавшихся переговорах двух стран, прошедших в Тбилиси, сообщила пресс-служба МИД Азербайджана, передает ТАСС.

Главы внешнеполитических ведомств затронули вопросы, связанные с исполнением взятых на себя обязательств и по возможным будущим шагам к заключению мирного соглашения.

Азербайджанский министр указал на необходимость концентрации всех усилий по урегулированию двусторонних отношений, отметив важность исполнения положений трехстороннего заявления президентов Армении, Азербайджана и России. В частности, Байрамов подчеркнул пункт о выводе армянских вооруженных сил с территории Азербайджана.

Министры обратили внимание на важность продолжения прямого диалога между Ереваном и Баку, а также поблагодарили грузинскую сторону за организацию встречи.

21 марта Следственный комитет Армении сообщил, что почти четыре тысячи армянских военнослужащих и гражданских лиц погибли во время войны с Азербайджаном за Нагорный Карабах в 2020 году. Точное число убитых, по данным ведомства на 21 марта, составило 3822. Неизвестной остается судьба 187 военнослужащих и 21 гражданского. Еще 150 военных вернулись на родину из плена. Число оставшихся в заключении на территории Азербайджана не называется.