Россиянам напомнили о потенциальной опасности мороженого и кондиционеров

Отоларинголог Свистушкин назвал кондиционеры и мороженое причинами летних простуд

Мороженое и кондиционеры могут стать причинами ОРВИ и других летних простуд, напомнил врач-отоларинголог высшей категории, профессор Валерий Свистушкин. В беседе с «Аргументами и фактами» он рассказал россиянам, чем объясняется их потенциальная опасность.

По словам медика, зимой люди чаще всего болеют из-за непогоды, а летом — из-за переохлаждения. В жару человек пьет больше холодных напитков, ест мороженое, подолгу сидит в водоемах. «Все это вызывает локальное и системное переохлаждение, а вместе с ним — "зимние" симптомы (кашель, насморк, боль в горле)», — объяснил Свистушкин.

Еще одной причиной переохлаждения медик назвал резкий перепад температур между помещением с включенным кондиционером и улицей. Особенно такие ситуации опасны для людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями носоглотки и дыхательных путей. Этой категории россиян медик рекомендовал не находиться долго в помещении, где кондиционер установлен на низкие температуры.

Ранее врач-терапевт Ольга Александрова назвала безопасную для здоровья температуру в помещении с кондиционером. По ее словам, слишком сильное понижение температуры может негативно сказаться на самочувствии, потому не стоит выставлять кондиционер ниже 22-25 градусов.

