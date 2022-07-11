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Названа безопасная для здоровья температура в помещении с кондиционером

Терапевт Александрова: в жару слишком низкая температура кондиционера приведет к болезни

Фото: Raychan / Unsplash

Слишком низкая температура кондиционера негативно скажется на самочувствии и может привести к болезни, предупредила врач-терапевт Ольга Александрова. Ее слова приводит «Газета.ру».

Медик назвала температуру в кондиционируемом помещении, которая безопасна для здоровья летом. По ее словам, она составляет 22-25 градусов — именно на нее и рекомендуется установить кондиционер, чтобы избежать проблем со здоровьем. «Для организма вредна не жара или холод сами по себе, а резкий перепад температур, поэтому, если вы входите с улицы, где 26-30 градусов, в помещение, не стоит устанавливать температуру в 18 градусов», — пояснила она.

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Александрова подчеркнула, что резкий перепад температур станет стрессом для организма, из-за этого могут обостриться хронические заболевания. В частности, фарингит или тонзиллит, а переохлаждение может спровоцировать воспалительные процессы в организме и простуду.

Ранее врач-кардиолог Юрий Конев предупредил, что ряд россиян сталкивается с риском внезапной смерти чаще других. По его словам, риску отрыва тромба в 10 раз больше остальных подвержены пожилые люди.

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Наталья Обрядина
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