Ряд россиян предупредили о риске внезапной смерти

Кардиолог Конев заявил, что пожилые люди подвержены риску отрыва тромба в 10 раз чаще

Врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев сообщил, что оторвавшийся тромб приводит к быстрой и внезапной смерти. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

Конев предупредил, что ряд россиян сталкивается с риском внезапной смерти чаще других. Он отметил, что пожилые люди подвержены риску отрыва тромба в 10 раз больше, чем остальные. Врач подчеркнул, что тромбоз, как правило, влечет за собой «печальный исход».

«Никакой предварительной симптоматики, и ничем помочь уже не сможете. Подвержены люди, у которых есть предрасположенность. Нужно смотреть на наследственность, то есть у родственников была внезапная смерть. Необходимо обращать внимание на наличие заболеваний, которые связаны с сердечно-сосудистой системой, повышенное давление, боли в сердце. С возрастом риск внезапной смерти удесятеряется», — заявил медик.

Эксперт добавил, что если у пациента есть предпосылки к тромбозу, то ему следует соблюдать меры профилактики. В частности, важно проходить диспансеризацию. Кроме того, врач может назначить антикоагулянты после консультации. «Эти препараты резко повысили выживаемость пациентов с коронавирусом», — заключил Конев.

Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили перечислил первые признаки отрыва тромба. Симптомы зависят от расположения тромба, отметил он. Если тромб находится в легочных артериях, то первыми признаками станут резкое снижение давления, выраженная боль в грудной клетке, учащенное сердцебиение и тахикардия.