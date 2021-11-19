Кардиолог перечислил первые признаки отрыва тромба

Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили перечислил первые признаки, которые могут указывать на отрыв тромба. Об этом в пятницу, 19 ноября, пишет mk.ru.

Специалист отметил, что симптоматика будет зависеть от того, где в организме человека находится тромб. Если в легочных артериях, то первыми признаками станут резкое снижение давления, выраженная боль в грудной клетке, учащенное сердцебиение и тахикардия. В случае, если речь идет о тромбозе сосудов нижних конечностей — это выраженные отеки и болевой синдром.

По словам медика, одними из главных факторов риска развития тромба и осложнения в виде тромбоза являются малоподвижный образ жизни и ожирение. Гаглошвили также напомнил, что тромбоз питающих сердце кровью коронарных артерий ведет к инфаркту, а отмирание сосудов головного мозга вызывает инсульт.

В качестве основных мер профилактики кардиолог призвал следить за тем, чтобы вес был в норме, употреблять достаточное количество жидкости, а также заниматься физкультурой.

Кардиолог с 22-летним стажем Анна Кореневич, в свою очередь, ранее объяснила, что когда развивается тромбоз в коронарных артериях, человек начинает испытывать давящие и сжимающие боли за грудиной, которые длятся больше 15 минут. По ее словам, появляется также слабость и потливость.