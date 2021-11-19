Россиянам перечислили семь признаков сахарного диабета

Врач-эндокринолог, член Европейской ассоциации по изучению диабета Елена Евдокимова назвала россиянам первые признаки, свидетельствующие о наличии сахарного диабета. Она перечислила семь симптомов. Об этом в пятницу, 19 ноября, пишут «Известия».

По словам специалиста, первым признаком является постоянная жажда. Второй признак вытекает из первого — это повышенное мочеиспускание. Третий признак — это генитальный зуд, он также обусловлен первыми двумя, отметила Евдокимова.

«Сахар — это питательная среда для микробов и для грибковой флоры, поэтому глюкоза, содержащаяся в моче, попадая на половые органы, вызывает рост бактериальной флоры, что приводит к генитальному зуду», — пояснила она.

Четвертый симптом, который может свидетельствовать о наличии заболевания — это потеря массы тела при нормальном или повышенном аппетите. Причина в том, что при отсутствии инсулина организм начинает использовать в качестве источника энергии жировую ткань. Пятым признаком является плохая функция заживления и образование гнойничков на коже.

Шестой симптом — постоянная усталость и повышенная утомляемость. Седьмой признак — проблемы со зрением. Например, человек может испытывать «ощущение мурашек или туманного стекла перед глазами», считает врач.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог, кардиолог больницы имени В.В. Виноградова Елена Шаварова рассказала, как без очевидных симптомов воспаления можно заподозрить у себя пневмонию. По ее словам, даже при отсутствии температуры одышка и постоянная усталость могут свидетельствовать о наличии заболевания.