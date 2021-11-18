Россиянам назвали способ распознать пневмонию без симптомов

Кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог, кардиолог больницы им. В.В. Виноградова Елена Шаварова назвала россиянам способ распознать пневмонию, если нет очевидных симптомов. Об этом в четверг, 18 ноября, пишет «Общественная служба новостей» (ОСН).

По словам медика, пневмония в последнее время часто является осложнением коронавирусной инфекции и может приводить к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. В группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы, диабетом, онкологией, а также граждане старше 65 лет, отметила она.

«Кроме того, болезни подвержены люди с ослабленным иммунитетом и лица, которые курят и злоупотребляют алкоголем», —уточнила Шаварова.

Особая опасность воспаления легких в том, что болезнь может протекать бессимптомно, утверждает специалист. При пневмонии очевидный маркер воспаления в организме — повышенная температура — может не проявляться вплоть до острой стадии болезни. Поэтому нужно обращать внимание на такие неочевидные признаки, как общая слабость и одышка. Часто человек с воспалением легких может ощущать головные боли, а также боль в груди и суставах, отмечает Шаварова.

Пульмонолог также уточнила, что кашель в начале развития пневмонии чаще всего сухой, а спустя какое-то время он становится влажным, с обильным выделением мокроты. Если никаких после перенесенного вирусного заболевания или переохлаждения возникает даже один из указанных признаков — усталость, утомляемость или боль в груди — нужно сразу обратиться к врачу, подчеркнула медик.

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