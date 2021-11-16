Врач назвал требующий обращения к врачу неожиданный симптом коронавируса

Врач Овечкин: храп во сне может быть опасным симптомом COVID-19, требующим вызова врача

Храп у пациента с COVID-19 во сне может быть опасным признаком коронавируса, из-за которого требуется обратиться к врачу. Такой неожиданный симптом назвал пульмонолог Дорожной клинической больницы имени Семашко Вячеслав Овечкин, сообщает Life.

Он заметил, что храп может свидетельствовать об обструктивном апноэ во сне — внезапных остановках дыхания. Врач объяснил, что при этой патологии человек хочет сделать вдох, но его не происходит, так как дыхательные пути перекрыты.

«При синдроме обструктивного апноэ сна люди умирают от остановки сердца, потому что нарушается кровоснабжение именно сердца, и оно не выдерживает. Риск внезапной сердечной смерти повышается», — рассказал Овечкин.

По его словам, апноэ часто страдают люди с увеличенными миндалинами или лишним весом. Так происходит, потому что у них жир откладывается на стенках дыхательных путей и сужает их, а также ослабляет тонус мышц.

Пульмонолог подчеркнул, что при апноэ медики проводят неинвазивную искусственную вентиляцию легких. «Это не устраняет причину обструктивного апноэ сна, но размыкает порочный круг, связанный с ожирением, когда человек хочет похудеть, но не может, потому что получает недостаточно кислорода и жировая ткань не расщепляется», — подытожил медик.

Ранее врач-иммунолог Скорпилева заявила, что к симптому «ковидных пальцев» предрасположены курильщики. Этот невралгический симптом характеризуется покраснением и отеком кончиков пальцев рук и ног, а также покрытием конечностей пузырьками и гнойниками, пояснила она.