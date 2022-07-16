Байдену предрекли импичмент при одном условии

Newsweek: Байдену грозит импичмент, если демократы проиграют промежуточные выборы в сенат

Президенту США Джо Байдену может грозить импичмент, если демократы проиграют промежуточные выборы в сенат и палату представителей 8 ноября. Такое условие назвал Newsweek.

Отмечается, что демократы могут столкнуться с серьезными потерями на решающих промежуточных выборах, поскольку республиканцы намерены вернуть себе большинство в палате представителей и сенате. Если партия Байдена потеряет контроль над обеими палатами, президенту может грозить импичмент, предрекли журналисты издания.

Так, согласно проведенному еще в мае опросу Массачусетского университета в Амхерсте, 68 процентов республиканцев и 66 процентов консерваторов хотели бы, чтобы Байдену был объявлен импичмент, если республиканцы займут палату представителей, в то время как 53 процента республиканцев полагали, что палата представителей, возглавляемая Республиканской партией, сама объявит Байдену импичмент.

«Если допустить, что республиканцы получат одну или обе палаты, вполне вероятно, что они попытаются объявить Байдену импичмент», — заявил почетный профессор государственного управления и политики США в Центре изучения демократии Вестминстерского университета в Великобритании Джон Оуэнс.

Процедура импичмента может быть инициирована простым большинством голосов в палате представителей, но президент может быть отстранен от должности только большинством в две трети голосов в сенате. Этого никогда не случалось и едва ли республиканцы получат необходимое количество мест в 2023 году, отмечают журналисты Newsweek.

В отношении бывшего президента Дональда Трампа дважды начинали процедуру импичмента — в 2020 и 2021 годах. В обоих случаях сенат оправдывал его.

Ранее заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин заявил в беседе с «Лентой.ру», что демократы постараются остановить Дональда Трампа, если он решит баллотироваться в президенты, но все их попытки обречены на неудачу. По его словам, американцы расколоты, а Трамп выступает лидером.