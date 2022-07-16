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Байдену предрекли импичмент при одном условии

Newsweek: Байдену грозит импичмент, если демократы проиграют промежуточные выборы в сенат

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президенту США Джо Байдену может грозить импичмент, если демократы проиграют промежуточные выборы в сенат и палату представителей 8 ноября. Такое условие назвал Newsweek.

Отмечается, что демократы могут столкнуться с серьезными потерями на решающих промежуточных выборах, поскольку республиканцы намерены вернуть себе большинство в палате представителей и сенате. Если партия Байдена потеряет контроль над обеими палатами, президенту может грозить импичмент, предрекли журналисты издания.

Так, согласно проведенному еще в мае опросу Массачусетского университета в Амхерсте, 68 процентов республиканцев и 66 процентов консерваторов хотели бы, чтобы Байдену был объявлен импичмент, если республиканцы займут палату представителей, в то время как 53 процента республиканцев полагали, что палата представителей, возглавляемая Республиканской партией, сама объявит Байдену импичмент.

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«Если допустить, что республиканцы получат одну или обе палаты, вполне вероятно, что они попытаются объявить Байдену импичмент», — заявил почетный профессор государственного управления и политики США в Центре изучения демократии Вестминстерского университета в Великобритании Джон Оуэнс.

Процедура импичмента может быть инициирована простым большинством голосов в палате представителей, но президент может быть отстранен от должности только большинством в две трети голосов в сенате. Этого никогда не случалось и едва ли республиканцы получат необходимое количество мест в 2023 году, отмечают журналисты Newsweek.

В отношении бывшего президента Дональда Трампа дважды начинали процедуру импичмента — в 2020 и 2021 годах. В обоих случаях сенат оправдывал его.

Ранее заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин заявил в беседе с «Лентой.ру», что демократы постараются остановить Дональда Трампа, если он решит баллотироваться в президенты, но все их попытки обречены на неудачу. По его словам, американцы расколоты, а Трамп выступает лидером.

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Алина Гончарова
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