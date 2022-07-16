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Появилось видео с места крушения самолета Ан-2 на Кубани с двумя погибшими

СКР показал видео с места крушения самолета Ан-2 на Кубани, в котором погибли два человека
Начало событий в новости После падения Ан-2 на Кубани возбудили уголовное дело

Следователи проводят осмотр легкомоторного самолета Ан-2, который потерпел крушение в Краснодарском крае. Следственный комитет России (СКР) показал видео с воздушным судном.

На кадрах виден поврежденный самолет, лежащий среди поломанных деревьев.

С места происшествия следователи изъяли образцы топлива, которые направили на экспертизы. В СКР заявили, что рассматриваются несколько версий ЧП, основная связана с ошибкой пилотирования и технической неисправностью самолета.

Ранее 16 июля сообщалось о возбуждении уголовного дела после крушения Ан-2 на Кубани. По данным следствия, вечером 15 июля при заходе на посадку Ан-2, под управлением пилота 1963 года рождения, задел линии электропередач. В результате судно упало. Пилот и пассажир 1951 года рождения погибли.

Любовь Ширижик
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