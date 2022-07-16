После падения Ан-2 на Кубани возбудили уголовное дело

СК России возбудил уголовное дело после падения Ан-2 на Кубани, погибли 2 человека

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело после падения самолета Ан-2 на Кубани, в результате которого погибли два человека. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель ведомства Елена Марковская.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного часть 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Следствие предварительно установило, что в пятницу, 15 июля, примерно в 21:30, Ан-2, задев линии электропередач, потерпел крушение в районе станицы Прочноокопская Новокубанского района Краснодарского края. Пилот и его пассажир 1951 года рождения скончались от полученных травм. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало управление МЧС региона, самолет потерпел крушение в результате столкновения с ЛЭП, разрушений на земле нет, на месте работают экстренные службы. По данным источника ТАСС в экстренных службах, в качестве предварительной версии самолета Ан-2 на Кубани рассматривается ошибка пилотирования.